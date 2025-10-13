Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 October 2025: व्यापार आगे बढ़ाते रहेंगे, वाणिज्यिक कार्यों में शुभता का संचार होगा

नंबर 1- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभकर है. करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. साहस और बड़प्पन बल पाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट मुलाकात होगी. सभी को प्रभावित करेंगे. कार्य व्यापार अच्छा रहेगा. अधिकारों का संरक्षण होगा. मित्रों से संपर्क बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर होगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों में आत्मविश्वास बनाए रखते हैं. शालीन और संतुलित जीवन जीते हैं. आज इन्हें तेजी से आगे बढ़ना है. आधुनिक कार्यों पर ध्यान देना है. व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का सम्मान रखेंगे. रिश्ते संवारेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. उन्नति और विकास की राह पर आगे बढ़ेगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. साख सम्मान बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र अनुकूलन रहेगा. कामकाजी प्रयास संवरेंगे. व्यापार आगे बढ़ाते रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में शुभता का संचार होगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. रिश्तों में मधुर व्यवहार रखेंगे. जिद व अहंकार से बचेंगे. संतुलन रखेंगे. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद रहेगा. सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. प्रबंधन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- वादविवाद में न आएं. फोकस न खोएं. आशंकाओं से बचें.

