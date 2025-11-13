Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 November 2025: संबंधों में बेहतर रहेंगे, जीवन में शुभता का संचार रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन उन्नति की राह को संवार देने वाला है. सक्रियता साहस और प्रभाव से विविध लक्ष्य पाएंगे. तात्कालिक विषय पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे. धर्म कार्यों से जुडेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की सोच पर वर्तमान का गहरा प्रभाव होता है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं. चिंतनशील और प्रतिक्रिया में तेज होते हैं. अनिश्चित परिणाम के क्षेत्र में दखल रखते हैं. आज इन्हें सभी का साथ प्राप्त होगा. आत्मविश्वास बना रहेगा. जिम्मेदारों और अधिकारियों से बनाकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामलों में लाभ संवार पर रहेगा. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से प्रतिफल प्राप्त होंगा. सभी से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. प्रतिस्पर्धा करेंगे. बड़ा सोचेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. सहनशीलता और विनम्रता रखेंगे. रिश्तों को अपनाएंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. संबंधों में बेहतर रहेंगे. जीवन में शुभता का संचार रहेगा. विवेक व बड़प्पन बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यकारी प्रयास बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. वातावरण मधुर रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- जिद न करें. मिलनसार रहें. बहस से बचें. साथियों की सुनें.

