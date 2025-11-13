Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 November 2025: लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे, नियम पालन बनाए रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने और कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ाने में सहयोगी है. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर बना रहेगा. व्यवस्था को संवारंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति हर काम को पूरे सोच विचार के बाद करते हैं. महत्वपूर्ण विषयों दखल बनाए रखते हैं. भरोसेमंद होते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाना है. महत्वहीन के मामलों में उलझने से बचें. करीबियों का भरोसा बनाए रखें. परिवार के लोगों को समय दें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे. मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. योजनाएं को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी होंंगे. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रेम के मामलों में पहल से बचेंगे. अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान दें. परिजनों से भेंट संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य से समझौता न करें. खानपान सामान्य रहेगा. दिखावे व बड़बोलेपन में न आएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- हल्दी समान

एलर्ट्स- अनजान से दूरी रखें. जल्द भरोसे में न आएं. विनम्रता बढ़ाएं.

