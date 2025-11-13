Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 13 November 2025: करियर व्यापार में तेजी रहेगी, मित्रों समकक्षों का सहयोग रहेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

और पढ़ें

नंबर 2- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितों को बनाए रखने में सहयोगी है. कार्यगति प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. करियर व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लोगों का आकर्षण बना रहेगा. निजी मामलों में धैर्य धर्म से काम लेंगे. लाभ और प्रभाव सम्हाल पर बने रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में औरों के प्रति प्रेम और करुणा होती है. सब से संबंध बनाकर रखते हैं. रिश्ते निभाने में तेज होते हैं. आज इन्हें विभिन्न प्रयासो को बनाए रखना है. संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामलों में बेहतर रहेंगे. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. सकिय्रता से कार्य करेंगे. पद प्रतिष्ठा ् बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर चर्चा संवाद में सजगता बनाए रखेंगे. पेशेवर व्यवहार पर जोर देंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार में तेजी रहेगी. प्रशासन प्रबंधन के मामलों में सहज सुधार होगा. मित्रों समकक्षों का सहयोग रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में सामान्य स्थिति रहेगी. मन के मामले धैर्य से आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. अनुकूल वातावरण रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका समर्थन पाएंगे. शैली आकर्षक होगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रयास संवारेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- सहकार बढ़ाएं. रिश्तों की अनदेखी न करें. दिनचर्या संवारें.

--

---- समाप्त ----