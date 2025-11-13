Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 November 2025: लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें, पेशेवरता का लाभ मिलेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 13 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए निजी कार्यों में शुभता बनाए रखने वाला है. लाभ औसत बना रहेगा. कामकाज में सहज रहेंगे. मित्रों से संपर्क बढ़़ाएंगे. अकादमिक कार्यों से जुड़ेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावपूर्ण रहेगा. पेशेवर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे. जिद व दिखावे में न आएं. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अपने और अपनों के अधिकार संरक्षित करने में आगे होते हैं.

मदद को आए व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं. आज इन्हें घर परिवार से करीबी बढ़ाना है. व्यवसायी सावधानी बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. जिम्मेदारी समझेंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. लंबित मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. आर्थिक प्रयासों में नजदीकियों का सहयोग रहेगा. बहुमुखी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. विश्वास बढ़ाएं. प्रबंधन पर फोकस रखें. नेतृत्व पर ध्यान देंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोग सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. दिल की बात प्रखरता से कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. सरलता बनाए रहेंग. संबंध संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्टनेस बनाए रहें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. संसाधनों पर जोर देंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें. परंपराओं पर जोर दें. बहस न करें.

---- समाप्त ----