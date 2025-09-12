Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 September 2025: मूलांक 4 वाले मितभाषी बने रहेंगे, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें

नंबर 4

12 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए साधारण है. अधिकारियों के साथ असहज स्थिति में आने से बचें. दबाव बढ़ा हुआ रह सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. अनजान लोगों से करीबी बढ़ाने से बचेंगे. करियर कारोबार में सजगता रहेगी. मित्र वर्ग प्रसन्न रहेगा. नीति नियमों का पालन करें. कामकाजी स्थिति सामान्य रहेगी. भ्रमपूर्ण परिस्थितियों से बचें. बहकावे और अतिउत्साह में न आएं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की समझ होती है. अन्य से बेहतर सोचने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें सूझबूझ से आगे बढ़ना है. कामकाज में चुनौतियां बनी रहेंगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे. लाभ मध्यम बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. पेशेवर समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. अधिकारियों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े अच्छा करेंगे. अतार्किक प्रयोग न करें. दबाव के समझौतों से बचें. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाने की कोशिश होगी. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रेम स्नेह विनम्रता बनाए रहेंगे. रिश्तों में समय देने की कोशिश होगी. पारिवारिक संबंध संवरेंगे. धैर्य रखेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. मेलजोल के अवसर बनेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे. खानपान सहज रहेगा. संवेदनशीलता से बचें. प्रयासों में तेजी बनाए रखें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- धूर्त से बचें. आवेश में न आएं. लालच न करें. विवाद में न पड़ें.



