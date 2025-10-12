Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 12 October 2025: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेवाक्षेत्र पर फोकस बढ़ाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में सकारात्मकता को बल देने वाला है. साहस सक्रियता बनाए रहेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. कार्यव्यवस्था का पालन रखेंगे. व्यापार हितकर बना रहेगा. पेशेवर मामलों में सहजता रहेगी. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. प्रियजनों का साथ समर्थन पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अपनी तेजी से सबको चौंकाते हैं. पहल पराक्रम बनाए रखते हैं. कला कौशल से परिणाम संवारने में सक्षम होते हैं. इन्हें आज साझा प्रयासों को बढ़ाना है. भेटवार्ता में प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.



मनी मुद्रा- कामकाज का प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. कारोबारी प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सहयोगियों का सम्मान रखेंगे. संतुलित एवं उत्साहपूर्ण व्यवहार रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सेवाक्षेत्र पर फोकस बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह में वृद्धि बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. रिश्ते मजबूत रहेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल साझा करेंगे. अपनों से भेंट के अवसर बनेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी मामलों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्यगत प्रयास बेहतर बने रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- अहंकार त्यागें. तार्किकता रखें. व्यर्थ बहस व वादविवाद से बचें.

---- समाप्त ----