Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 12 October 2025: आर्थिक विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे, कामकाज अपेक्षित रहेगा

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए साधारण है. आर्थिक विषयों में सक्रियता व सजगता बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. सोच समझकर अपना पक्ष रखेंगे. रिश्तों में पहल से करेंगे. नीति नियमों में विश्वास बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में उम्मीद के अनुरूप स्थिति बनी रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. शनि के अंक 8 व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं. इनके रहन सहन से इनकी वास्तविकता का मूल्यांकन मुश्किल होता हे. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. बड़प्पन की सोच से काम लेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संसाधनों में वृद्धि की कोशिश होगीं. लाभवृद्धि संवार पर रहेगी. आर्थिक विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षित रहेगा. पेशेवर प्रयासों में अनुकूलता आएगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- करीबियों का साथ बना रहेगा. मित्रगण समर्थन बनाए रखेंगे. सभी से मिठास रखेंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय संग भ्रमण पर जाएंगे. निजी गतिविधियों में रुचि लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. निजी संबंधों में अनुकूलता रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवारेंगे. जीवनस्तर ऊंचा होगा. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- बड़े बोल न बोलें. हल्के लोगों से दूर रहें. विनम्रता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----