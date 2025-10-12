scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 October 2025: कार्य व्यापार में सजग रहेंगे, कामकाज में सक्रियता रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 12 October 2025: परंपरागत प्रयासों में रुचि लेंगे. पहल बनाए रखेंगे हैं. कार्य व्यापार में सजग रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. योग्यता से प्रभावशाली परिणाम पाएंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितकर बना हुआ है. समकक्षों का सहयोग प्राप्त होगा. सफलता की राह पर सहजता से बढ़ते रहेंगे. रचनात्मक कार्यों को बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का नजरिया रखेंगे. टीम भावना से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ा रहेगा. जानकारों का सानिध्य पाएंगे. विभिन्न सामाजिक प्रयासों से जुड़ेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बाहर से शांत नजर आते हैं लेकिन आंतरिक स्तर पर अत्यधिक हलचल बनाए रखते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाकर रखना है. प्रबंधन अनुशासन पर ध्यान देना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अपेक्षा अनुरूप कार्य करेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम बनेंगे. सूझबूझ और अनुशासन बढ़ाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. परंपरागत प्रयासों में रुचि लेंगे. पहल बनाए रखेंगे हैं. कार्य व्यापार में सजग रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. योग्यता से प्रभावशाली परिणाम पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक वाणिज्यिक कार्य सधेंगे, विविध प्रयासों में सफल होंगे 
धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे, सीख सलाह बनाए रखेंगे 
सफलता का प्रतिशत अच्छा होगा, सूझबूझ और सामंजस्य से काम लेंगे 
आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा 
संबंधों में सुधार होगा, अपनों की खुशी बढ़ाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बना रहेगा. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. प्रियजनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. निजी विषयों में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. करीबियों की सुनेंगे. मौके भुनाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- नकारात्मकतां से बचें. विनम्र रहें. जोखिम न लें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement