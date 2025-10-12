Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 October 2025: आर्थिक वाणिज्यिक कार्य सधेंगे, विविध प्रयासों में सफल होंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हितों को साधने में सहयोगी है. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. कार्ययोजनाएं बढ़त पर रहेंगी. सबसे मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़प्पन दिखाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अनोखे अंदाज से कार्य करने वाले होते हैं. इनकी कलात्मकता हर एक मन मोह लेती है. आज इन्हें प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखना है. परिश्रम से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में पर फोकस होगा. लाभ संवार पर रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य सधेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. समकक्षों और वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. मेहनत से जगह उचित बनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंध संतुलित बने रहेंगे. सुख सौख्य व सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. आपसी सहयोग बढ़ेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. प्रियजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सहज संवाद के अवसर बनेंगे. अन्य की भावनाओं पर ध्यान देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निरंतरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. अतिथि आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. रुटींन संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- व्हाइट

एलर्ट्स- नियमितता बनाए रहें. क्रोध में न आएं. दिखावे से बचें.

