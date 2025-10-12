Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 12 October 2025: धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे, सीख सलाह बनाए रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 5 के लिए वातावरण में अनुकूलता बनाए रखने वाला है. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रयास बनेंगे. कामकाजी व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्यगति आकर्षक रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान होगा. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत विषय बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तर्कबुद्धि से काम लेते हैं. भावनात्मक पक्ष से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं. नियमों के जानकार होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाना है. समता सामंजस्य रखना है. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में हितलाभ बढ़त परपि रहेगा. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे. वाणिज्यिक यात्रा की संभावना बनी रहेगी. पेशेवरों से भेंट बढ़ाएंगे. कारोबारी विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. सक्रियता व ऊर्जा रखेंगे. सौदे समझौतों में नियम बनाए रखेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रदर्शन में सहज बने रहेंगे. आपसी विश्वास पर जोर देंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. बड़ों के प्रति आदरभाव रखेंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बना रहेगा. धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग-स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- आपसी मतभेद दूर करें. संपर्क बढ़ाएं. स्थिति पर नियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----