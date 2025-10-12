Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 October 2025: सफलता का प्रतिशत अच्छा होगा, सूझबूझ और सामंजस्य से काम लेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए धैर्य और विश्वास से कार्यगति नियमित बनाए रखने में सहयोगी है. प्रबंधकीय मामलों में साहस दिखाएंगे. लापरवाही व ढिलाई न बरतें. व्यवस्थित रुटीन से आगे बढ़ते रहें. साझा कार्यों पर बल दें. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पेशेवर गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा से बचेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की रणनीति को समझना कठिन होता है. अक्सर इन्का प्रभाव घटना के बाद समझ आता है आसपास पर तेज नजर होती है. आज इन्हें अनुशासन बढ़ाना है. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. संबंध संवारेंगे. निजी कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में साहसिक गतिविधि बनाए रखेंगे. पेशेवर पक्ष सकारात्मक रहेगा. स्मार्ट वर्किंग व पेशेवर तैयारी बनाए रखें. अवसर का इंतजार करेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा होगा. सूझबूझ और सामंजस्य से काम लेंगे. लक्ष्य की ओर गतिमान बने रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में हिचक अनुभव करेंगे. व्यक्तिगत मामले सामान्य बने रहेंगे. संबंधों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे. मित्रों में परस्पर विश्वास बना रहेगा. घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. परिजनों सें सहजता रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विनम्रता बढ़ाएं. अहंकार का त्याग करें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. साज संवार बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. जिद जल्दबाजी में न आएं.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- भ्रमपूर्ण स्थिति से बचें. दबाव में न आएं. ?आदरभाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----