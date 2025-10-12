Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 October 2025: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन निजी विषयों में शुभता का संचारी है. घर परिवार में वांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. विभिन्न कार्यों में स्पष्टता रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सबसे अधिक महत्व सच्चरित्रता और पारदर्शिता को देते हैं. उच्च आदर्शां का पालन करते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रखना है. संबंधों में सुधार बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. सामाजिकता बल पाएगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयास सामान्य रहेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाने में धैर्य से काम लें. सजगता से आगे बढ़ते रहें. बड़प्पन से काम लें. रुटीन बेहतर बनाए रखें. विविध गतिविधियां संवारेंगे. सहकर्मियों व मित्रों का साथ निभाएंगे. पहल करने की सोच से बचेंगे. अनुशासन पर जोर बनाए रखें. लिखापढ़ी मे सजग रहें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. मित्र संबंधों में मधुरता रहेगी. खुशियों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाना संभव है. निजी वार्ताओं में सकारात्मक रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. वातावरण आकर्षक रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आत्मसम्मान की भावना बल पाएगी. उत्साह मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव बनाए रखेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- गोल्डन

एलर्ट्स- नियम पालन पर बल दे. व्यर्थ विषयों में दखल न दें.

---- समाप्त ----