Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 12 October 2025: संबंधों में सुधार होगा, अपनों की खुशी बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सभी मामलों में सकारात्मक परिणामों का संकेतक है. करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर प्रदर्शन संवारेंगे. मित्रों का साथ और विश्वास पाएंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों के हित संवर्धन में अपने नुकसान तक की परवाह नहीं करते हैं. सभी पर सहज विश्वास कर लेते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस रखना है. अपनों पर भरोसा बनाए रखना है. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. अपेक्षित गतिविधियों से उत्साहित रहेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में संवार बनी रहेगी. वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाएंगे. उपलब्धियां बनी रहेंगी. लेनदेन के प्रकरण संवरेंगे. पेशेवरों का सानिध्य बना रहेगा. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन प्रशासन सुधार पाएगा. उत्साहित रहेंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध संवारेंगे. रिश्ते निभाने का प्रयास करेंगे. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. संबंध सुखद बने रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा. विनय विवेक रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वचन निभाएंगे. अवसर भुनाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. सुख सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य एवं मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- स्वजनों की सुनें. सरल बने रहें. व्यवहार संवारें. फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----