Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 October 2025: आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे, करियर-व्यापार में लाभ मिलेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 12 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ गतिविधियों में तेजी लाने वाला है. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पाएंगे. योजनाएं सकारात्मक बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा. रचनात्मक कार्य करेंगे. आर्थिक प्रयास गति पाएंगे. परस्पर सामंजस्य रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. सजगता व निरंतरता बढ़ाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जरूरी संवाद में सजगता व संजीदगी बनाए रखते हैं. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से कर पाते हैं. आज इन्हें जीत पर जोर बनाए बनाए रखना है. अनुशासन बनाए रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे. साहचर्य से काम लेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. साख सम्मान में बढ़त बनी रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. बहुमुखी प्रदर्शन से व्यापार हितप्रद रहेगा. उन्नति और विस्तार के प्रयास संवरेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुंदर और सुखद बने रहेंगे. विनम्रता व विवेक से काम लेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. घर में शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. स्वजनों संग भ्रमण के मौके बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. साथियों की सुनेंगे. निरंतरता व फोकस बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ब्राइट पिंक

एलर्ट्स- वचन व वादा निभाएं. समता संतुलन रखें. व्यवस्था पर बल दें.

