Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 12 November 2025: व्यवस्था में भरोसा रखें, मनोबल बना रहेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

और पढ़ें

नंबर 9- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए घर परिवार में सुखद स्थिति बनाए रखने वाला है. व्यक्तिगत विषयों में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. अपनों के लिए त्याग की भावना बनाए रखेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. संपर्क संवाद मितभाषी रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. व्यर्थ प्रतिस्पर्धा से बचेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. मंगल अंक 9 व्यक्ति जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं. बली और हिम्मती होते हैं. संघर्ष आगे रहते हैं. इनका साथ जीत की गारंटी के समान होता है. आज इन्हें साझा भावना पर बल रखना है. गतिशीलता बनाए रखेंगे. बड़ी सोच से काम लें. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. रुटीन बना रहेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में पूर्ववत् स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर गति बनाए रखेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. वचन देने से बचें. सहनशीलता बढ़ाएं.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संस्कारों और परंपराओं को बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. मन के मामलों में उत्साह रहेगा. रिश्तों में सक्रियता लाएंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अन्य के दबाव में न आएं. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य संवारें. व्यवस्था में भरोसा रखें. मनोबल बना रहेगा. खानपान सहज रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- अखरोट समान

एलर्ट्स- अपनों की कमियों को अनदेखा करें. छोटे लोगों से दूर रहें. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----