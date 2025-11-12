Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 12 November 2025: धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे, संवाद संवारेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सौभाग्य का संकेतक है. हर क्षेत्र में तेजी और सफलता की संभावनाएं बनी रहेंगी. अपनों से मन की बात सहजता से कह पाएंगे. साहस और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. वातावरण सुखद रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणामों से प्रसन्न रहेंगे. सभी संबंध सुधार पर रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति आंकिक गणना करने में तेज होते हैं. व्यवस्था का सुचारू संचालन बनाए रखते हैं. छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें तेजी से पूरा करते हैं. आज इन्हें आस्था विश्वास से आगे बढ़ना है. यात्रा की संभावना है.

मनी मुद्रा- आर्थिक समृद्धि के अवसरों को भुनाएंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. व्यापार में तेजी दिखाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. सक्रियता व ऊर्जा रखेंगे. सौदे समझौतों में नीति नियम से कार्य करेंगे. पेशेवर विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. हितों को साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विनय विवेक बनाए रहेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. मित्र संबंधों को संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बना रहेगा. धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. संवाद संवारेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. आपसी विश्वास पर जोर देंगे. सीख सलाह रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अपनों की मदद बनाए रखेंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आदरभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. बहकावे में न आएं. आदरभाव रखें.

