Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 November 2025: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, मौके का लाभ उठाएंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन पेशेवर गतिविधियों को बेहतर बनाने और हितलाभ संवारने में सहयोगी है. विविध कामकाजी प्रयासां को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक कार्य पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य और नियंत्रण बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवारेंगे. सामाजिकता बल पाएगी. वित्तीय उपलब्धियां बनाए रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति साहसी होते है. अवसर पर पहल करने में तेज होते है. आज इन्हें सफलता का प्रतिशत संवारना है. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता पर फोकस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- योजनाओं को संवारेंगे. हितलाभ बढ़ाने पर बल बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में सहकर्मियों व मित्रों का साथ पाएंगे. बड़ा करने की सोच रखेंगे. सामंजस्य से काम लेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मौके का लाभ उठाएंगे. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. संकोच कम होगा.

पर्सनल लाइफ- सहज चर्चाओं में धैर्य से काम लें. अन्य की पद प्रतिष्ठा का सम्मन करें. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में में शुभता प्रतिशत बढ़ेगा. खुशियों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भावावेश में प्रत्युत्तर देने से बचें. क्रोध बैर का भाव त्यागें.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखेंगे. आसपास का वातावरण सहज रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- वचन निभाएं. नियम पालन रखें. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----