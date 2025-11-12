Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 November 2025: अवसर का लाभ लेंगे, जीवनशैली आकर्षक रहेगी

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ को प्रभाव को बनाए रखेगा. निजी मामलों में सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तिगत कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अन्य मोर्चां पर संतुलन रखेंगे. कामकाजी प्रयास रुटीन रहेंगे. कारोबारी विस्तार के मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सीखना और सिखाना दोनों में बेहतर होते हैं. समाज में सकारात्मकता के फैलाव में सहयोगी होते हैं. मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं. आज इन्हें आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना है. महत्वपूर्ण कार्यों में शीघ्रता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों को प्रभाव में लेने का प्रयास बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सहजता बनी रहेगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन सुधार पाएगा. लक्ष्यों पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक नीतियों को बल देंगे. लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रहेंगे. अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों व रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संवाद में आगे बने रहेंगे. सबको जोड़ने का पुरजोर प्रयास होगा. मन के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता पर बल होगा. अवसर का लाभ लेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. स्वास्थ्य व मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- जोखिम उठाने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बढ़़ाएं. सहजता रखें.

