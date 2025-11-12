Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 12 November 2025: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उचित प्रस्ताव मिलेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन नवीन अवसरों और प्रस्तावों की प्राप्ति में सहयोगी है. पेशेवर व समकक्ष प्रसन्न रहेंगे. कामकाजी विषयों में इच्छित सफलता बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में लाभ बढ़ा रहेगा. रचनात्मक कार्य गति पाएंगे. सामंजस्यता और रुटीन पर ध्यान देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का मन में सबके लिए ढेर सारा प्रेम और स्नेह होता है. इनका साथ शीतल छांव के समान होता है. मानवीय संवेदनाओं को समझने में सक्षम होते हैं. विनम्र व्यवहार के होते हैं. इन्हें आज सहजता और समता बनाए रखना है. तेजी से काम आगे बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे.
मनी मुद्रा- सेवाक्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. पेशेवर जन संतुलित रहेंगे. लाभ संवार पाएगा. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. संतुलित एवं उत्साहपूर्ण व्यवहार रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ा रहेगा.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद सुखकर रहेगा. बड़ों से भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषयों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.
फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8
फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू
एलर्ट्स- तार्किकता बढ़ाएं. जेखिम न लें. बहकावे से बचें.