Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 November 2025: संकोच में कमी आएगी, करीबियों का साथ बना रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 12 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. करियर कारोबार में उत्साही रहेंगे. विभिन्न कार्यों में ऊर्जावान बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां सफल रहेंंगी. करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिजनों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमों को अपनाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति के प्रयासों को बनाए रखते हैं. आध्यात्मिक स्तर बेहतर होता है. आज इन्हें तेजगति बनाए रखना है. अनुशासन और अनुपालन बढ़ाना है. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. तैयारी पर जोर बनाए रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंध सुखप्रद रहेंगे. अपनों की अपेक्षाओं को परिणाम प्रदान करेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात को प्रखरता से रखने का प्रयास करेंगे. संकोच में कमी आएगी. करीबी परस्पर विश्वास रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. नए मित्र बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति प्रभावपूर्ण और उम्दा बनी रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- अहंकार में आने व क्रोध से बचें. तार्किक रहें. बहस विवाद टालें.

