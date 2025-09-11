Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 September 2025: मूलांक 7 वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

नंबर 7

11 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उन्नति की राह बनाए रखने वाला है. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. करीबी साथ सहयोग बनाए रखेंगे. निजी मामलों में भेंटवार्ता के अवसर भुनाएंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति किंग मेकर होते हैं. विभिन्न मामलों में छुपे रुस्तम की तरह उभर आते हैं. प्रति पल के लिए स्वयं को सजग रखते हैं. इन्हें आज तेजी रखना है. भेंटवार्ता में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. लक्ष्य रखेंगे. कर्मठता व पेशेवरता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय दें. करियर व्यापार में शुभता रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ के साथ कामकाज में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. सद्व्यहार व सद्भावना बढ़ाएं. फोकस बनाए रखेंगे. समकक्षों और सहकर्मियों का सहयोग समर्थन बना रहेगा. रुटीन कार्य आगे बढ़ाएंगे. विरोधियों को हल्का न आंकें.

पर्सनल लाइफ- परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज कर सकते हैं. पारिवारिक खुशियों में शामिल होंगे. निजी मामलों में प्रेम बढ़ेगा. सभी से स्नेह व सहजता रखेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. स्पष्टता और ईमानदारी बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत विषय बेहतर रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. यात्रा हो सकती है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. आदतों में सुधार लाएंगे. प्राणायाम बढ़ाएं.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- कैट्स आई

एलर्ट्स- तनाव न लें. व्यर्थ वार्तालाप से बचें. प्रबंधन बढ़ाएं. अहंकार न करें.



---- समाप्त ----