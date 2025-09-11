Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 11 September 2025: मूलांक 1 वाले बड़ी सोच रखेंगे, करियर कारोबार अच्छा रहेगा

नंबर 1

11 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सहज फलकारी है. करियर व्यापार में समन्वय संतुलन बनाए रखेंगे. निजी पक्ष व्यवस्थित रहेंगे. वाणी व्यवहार एवं व्यक्तित्व सामान्य बना रहेगा. प्रबंधन के विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. विनय विवेक से कार्य सधेंगे. रहन सहन साधारण रहेगा. धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी. सहकारिता बनाए रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति समय और अवसर की महत्ता समझते हैं. विवेकपूर्ण प्रयासों से पद प्रतिष्ठा पाते हैं. आत्मसम्मान का भाव रखते हैं. आज इन्हें आगे बढ़ते में धैर्य दिखाना है. मनोबल बनाए रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अधिकारीवर्ग सहयोग रखेगा.

मनी मुद्रा- अधिनस्थों के प्रति मदद बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी. परस्पर साथ विश्वास बना रहेगा. कारोबार में सक्रियता रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर बेहतर रहेंगे. काम से काम रखेंगे. अनुभव से रास्ते बनाएंगे. विभिन्न कार्य समय पर पूरे करेंगे. योजनाएं नियमित गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों से करीबी बनी रहेगी. स्वजनों संग आनंद से रहेंगे. मन की बात कहने में सहज होंगे. विश्वसनीयता बनी रहेगी. भावनात्मक विषयों में सबसे स्नेहभाव रखेंगे.

स्वजनों से सामंजस्यता बढ़ेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सक्रियता दिखाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. रुटीन व निजता पर जोर बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- बरगंडी रेड

एलर्ट्स- बड़प्पन से काम लें. सहयोग का भाव बढ़ाएं. भेंट बनाए रखें.



