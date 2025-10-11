scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 11 October 2025: पेशेवर विषयों में अच्छी बनी रहेगी.  सबका साथ सहयोग पाएंगे.  साझा भावना पर बल रहेगा.  लंबित लक्ष्यों को साधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे.  

nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है.  अंक 9 के लिए आज का दिन हितप्रद है.  पेशेवर विषयों में अच्छी बनी रहेगी.  सबका साथ सहयोग पाएंगे.  साझा भावना पर बल रहेगा.  लंबित लक्ष्यों को साधेंगे.  करीबियों का भरोसा जीतेंगे.  सकारात्मक व उत्साहित बने रहेंगे.  श्रमशीलता में रुचि रखेंगे.  चहुंओर हर्ष आनंद रहेगा.  कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी.  मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बलवान और वीर होते है.  आज इन्हें नियमों का पालन बनाए रखना है.  परंपराओं को बढ़ावा देना है.  सभी सहयोगी होंगे.  परस्पर सहयोग पर बल बनाए रखेंगे.  कार्यक्षमता बढ़ेगी.  आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.  विवेक विनम्रता से संबंध संवारेंगे.  धूर्तां से दूर रहेंगे. 

मनी मुद्रा- पेशेवर सफलता का स्तर बेहतर रहेगा.  कामकाजी मामलों में सहजता रखेंगे.  लापरवाही व ढिलाई से बचेंगे.  पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  बहुमुखी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे.  अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे.  अधिकारियों से तालमेल रहेगा.  करियर व्यापार में अवसरों की अधिकता रहेगी. 

पर्सनल लाइफ- मित्र व समकक्ष सहयोगी होंगे.  अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.  वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.  श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है.  रिश्तों में मिठास और सामंजस्य रखेंगे.  सुख सौख्य बल पाएगा.  अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.  साथीगण सहयोग रखेंगे.  प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.  व्यक्तित्व बल पाएगा.  खानपान को बढ़ावा मिलेगा.  स्वास्थ्य लाभ होगा.  साज संवार रखेंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा.  संसाधनों में वृद्धि होगी. 
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- बैर व क्रोध त्यागें.  बड़बोले न बनें.  लोभ से बचें.

---- समाप्त ----
TOPICS:

