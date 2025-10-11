Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.
नंबर 6- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन उम्मीदों को बल देने वाला है. करियर व्यापार में अवसर बढेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी. कार्यक्षेत्र में पेशेवरता और प्रभाव बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. भवन वाहन में रुचि दिखाएंगे. लाभकारक स्थिति बनी रहेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का अंदाज लोगों को आकर्षित करता है. वस्तुओं को खरीदने और इस्तेमान करने की अच्छी समझ होती है. आज इन्हें तेजी बढ़ाकर रखना है. साहस से काम लेना है. कोशिशें बेहतर बनाए रखेंगे. सक्रियता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण रहेगा.
मनी मुद्रा- पेशेवर मामले पक्ष में बने रहेंगे. करियर व्यापार में तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. अपेक्षित सफलता पाएंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. सबसे सामंजस्य रहेगा. परिणाम अनुकूल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
पर्सनल लाइफ- साथीगणों से खुशियों को बांटेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परिजनों का सहयोग रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. स्वजनों संग सुखकर समय बिताएंगे. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहजता से बात रखेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- सुख बढ़ेगा. सूचनाएं साझा करेंगे. उत्साह और मनोबल ऊंचा बना रहेगा. सहयोग की भावना रहेगी. विविध दोष दूर होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9
फेवरेट कलर्स- सिल्वर
एलर्ट्स- साज संवार बनाए रखें. आलस्य को त्यागें. सामंजस्य रखें.