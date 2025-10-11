Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 5 वालों का सफलता प्रतिशत रहेगा ऊंचा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में उचित परिणाम बनाए रखेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. अधिकारियों का साथ समर्थन पाएंगे. सभी के प्रति सहयोग का नजरिया रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवरजन प्रभावी रहेंगे. मित्रगण सहायता बनाए रखेंगे. परिजनों का विश्वास जीतेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सहज सक्रियता होती है. रुटीन को बेहतर बनाए रखते हैं. निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. चुनौतियां का सामना करते हैं. आज इन्हें उत्साह से आगे बढ़ना है. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. सूझबूझ व बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं में गति लाएंगे. प्रभावपूर्ण गति से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. समकक्षों में परस्पर भरोसा बना रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान बढ़ाएंगे. कार्य समय से पूरे करेंगे. वरिष्ठों साथ विश्वास बना रहेगा. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. सबके प्रति त्याग और बलिदान का भाव बनाए रखेंगे. परिजनों से संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भेंट की संभावना रहेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. साख बढ़त पर रहेगी. निजता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन रखें. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- स्काई ब्लू

एलर्ट्स- प्रबंधन में सहजता रखें. जोखिम न उठाएं. अफवाह से बचें.

---- समाप्त ----