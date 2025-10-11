scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 11 October 2025: लंबित मामलों में उतावली नहीं दिखाएं. लाभ और प्रभाव अपेक्षित रहेगा.  अपनों पर ध्यान देंगे.  तैयारी से आगे बढ़ेंगे.  कामकाज में मित्रों व सहयोगियों से समर्थन मिलेगा.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है.  अंक 4 के लिए आज का दिन साधारण है.  निजी मामलों में तुलनात्मक अच्छा करेंगे.  कार्यव्यवस्था में भरोसा बना रहेगा.  लंबित मामलों में उतावली नहीं दिखाएं. लाभ और प्रभाव अपेक्षित रहेगा.  अपनों पर ध्यान देंगे.  तैयारी से आगे बढ़ेंगे.  कामकाज में मित्रों व सहयोगियों से समर्थन मिलेगा.  राहु के अंक 4 के व्यक्ति के मन को पढ़ना कठिन होता है.  अप्रत्याशित व्यवहार होता है.  अक्सर मूड स्विंग से ग्रस्त रहते हैं.  आज इन्हें सहजता व संकोच बनाए रखना है.  निजी संबंधों पर जोर देंगे.  अन्य की बातों में नहीं आएंगे.  पूर्वाग्रह का त्याग करें.  सजगता बनाए रहें.  समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. 

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में विनय विवेक से काम लें.  अनुपालन अनुशासन अपनाएं.  लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. करियर व्यापार में रुटीन संवारेंगे.  कला कौशल के प्रयास प्रभावी रहेंगे.  परंपरागत कार्यां पर जोर देंगे.  सजगता से आगे बढ़ेंगे.  सहयोग का भाव रहेगा.  आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे.  स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सोच होगी. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों पर भरोसा जीतेंगे.  सहयोग का भाव बनाए रखेंगे.  अपनों की भावनाओं का ख्याल करेंगे. रिश्तों का सम्मान होगा.  व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे.  बात कहने में सहज रहेंगे.  माहौल के अनुरूप स्वयं को ढालने की कोशिश करेंगे.  संबंधियों से सहजता रहेगी. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यगति रुटीन रहेगी.  स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा.  सक्रियता से कार्य करेंगे.  अप्रत्याशित प्रस्ताव मिल सकते हैं.  मनोबल उत्साह बनाए रखेंगे.  सामंजस्य से काम लेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8

फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर

एलर्ट्स- जिद जल्दबाजी न करें.  कमतर से दूरी रखें.  बहस से बचें. 

---- समाप्त ----
