Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्य पक्ष को संवारने में मददगार है. जिम्मेदारों से भेंट होगी. घर परिवार में शुभता सहजता रहेगी. व्यक्तिगत सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों से भेंट हा़ेगी. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करते रहेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सादा और संतुलित जीवनचर्या में विश्वास रखते हैं. ज्ञान और चारित्रिक बल में विश्वास करते हैं. आज इन्हें अनुकूलता और आत्मविश्वास बनाए रखना है. रुटीन बेहतर रखेंगे. आधु निक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.
मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर अवसरों को भुनाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. कामकाज में ढिलाई से बचें. कामकाज में नियमितता बनी रहेगी. तेजी से आगे बढ़ते रहें. अनुभवियों का साथ बनाए रखें. परस्पर सामंजस्य बना रहेगा. करियर व्यापार में पहल की सोच होगी.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. मैत्री व्यवहार में सहजता रहेगी. मन के संबंध सुदृढ़ होंगे. परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. आकर्षण अनुभव होगा. संकोच दूर होगा. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. दाम्पत्य खुशहाल रहेगा.
हेल्थ ऐंड लिविंग- भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में लापरवाही से बचें. परिजन मददगार होंगे. रहन सहन आकर्षक बनाए रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9
फेवरेट कलर्स- पीतांबरी
एलर्ट्स- दिखावा न करें. नियंत्रण रखें. नकारात्मक सोच को त्यागें.