Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 11 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत से शुभ है. करीबियों से सामंजस्य बनाए रखें. सहकर्मियों और मित्रों की सीख सलाह को अनदेखा न करें. पेशेवरों को इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. रिश्तों को संवारेंगे. सहज गति बनाए रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लोगों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं. ऊंचे आदर्शों की स्थापना करते हैं. आज इन्हें लाभ संवारना है. वाणिज्यिक व्यवस्था पर फोकस बनाए रखना है. व्यक्तित्व पर बल रहेगा. कार्य व्यापार में समन्वय बनाए रखेंग. परिवार सहजता रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. कामकाजी लक्ष्यों को पाएंगे. पेशेवर संबंध संवर सकते हैं. योग्यता प्रदर्शन बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में स्पष्टता रहेगी. मन के मामले सामान्य रहेंगे. निजी प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे. भेंट मुलाकात होगी. जीवन में सुख बना रहेगा. मित्रता में मजबूती बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले सुधार पाएंगे. मित्र सहयोगी बनाए रखेंगे. परस्पर सकारात्मक भावना बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. शारीरिक गतिविधि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. खानपान में सुधार लाएं.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- भावनात्मक भटकाव से बचें. निवेश में रुटीन बनाए रखें. जिद न करें.

