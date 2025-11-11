Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 11 November 2025: लेनदेन में सतर्कता बरतें, धूर्ता से दूर रहें

नंबर 3

11 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए व्यक्तिगत विषयों को संवारने में सहयोगी है. शुभता का प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. कला कौशल को संवारने में करीबी सहयोगी होंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में लापरवाही से बचें. बड़प्पन से काम लें. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. अनुशासन रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आए. शिक्षित और प्रतिभा संपन्न होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. जरूरी कार्यों को पूरा करना है. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. साहस से आगे बढ़ते रहें. बहकावे में न आएं.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिवधियों को धैर्य से आगे बढ़ाएं. चुनौतियां बनी रह सकती है. स्पर्धा बनाए रखें. करियर व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी होंगे. अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. लाभ सामान्य बना रहेगा. अन्य की बातों में न आएं. अधिकारियों से बनाकर रखें. लेनदेन में सतर्कता बरतें. धूर्ता से दूर रहें.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है. रिश्तों में मिठास और सामंजस्य रखेंगे. सौंदर्यबोध बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद बने रहेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार सहज रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. संसाधनां में वृद्धि होगी. खनपान बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ होगा. मनोबल ऊंचा रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. चालाक से सावधान रहें. क्रोध त्यागें.

---- समाप्त ----