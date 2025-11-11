Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 11 November 2025: कार्यक्षमता को बल मिलेगा, संकोच दूर होगा

नंबर 1

11 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभ संचार को बनाए रखने वाला है. करियर कारोबार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े कार्यों को गति देंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. साहसिक कार्यों में रुचि रखेंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अत्यंत शालीन और संस्कारी होते हैं. व्यवस्था पसंद व अनुशासित होते हैं. प्रभावी व्यक्तित्व बनाए रखते हैं. श्रेष्ठ पदों तक सहजता से पहुंचते हैं. आज इन्हें साथ सहयोग भावना रखना है. निजी संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. संवर्धन संरक्षण का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में नए अवसर बनेंगे. पेशेवर सफलता पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. आवश्यकता के अनुरूप तैयारी बढ़ाएंगे. पेशेवरों का सहयोग बढ़ा रहेगा. भेंट संवाद बेहतर होगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. निर्णय लेने में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी के लिए वाणी व्यवहार में सहजता बढाएंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा. साथी सहयोगी होगा. प्रेम के मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- तेजी बनी रहेगी. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. हल्की बात करने वालों से दूर रहें. नजरिया ऊंचा रखें.

---- समाप्त ----