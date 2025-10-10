Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 October 2025: कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 9 के लिए निजी जीवन में आनंद भरने वाला है. अपनों के साथ खुशियों को बढ़ाएंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रयास बने रहेंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंग. लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. करियर कारोबार की स्थिति मजबूती रहेगी. नियमों का पालन रखेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्रत संकल्प को पूरा करने में विश्वास रखते हैं. वचन के पक्के होते हैं. वीरोचित भावों से भरे होते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार पर फोकस रखना है. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. वरिष्ठों का साथ रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. काम से काम रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. पेशेवरों को सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तेजी रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. कोमल भावनाएं विकसित होंगी. निजी समझौतों का सम्मान करेंगे. संवाद बेहतर होंगे. मित्रों और प्रियजनों से प्रेम संवाद बढ़ेगा. हड़बड़ी से बचें. तालमेल बनाए रहेंगे. सभी के प्रति धैर्य स्नेह रहेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रहन सहन की शैली संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. साज सज्जा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- बड़ा सोचें. कर्मठता पर बल रखें. सबको साथ लेकर चलें.

---- समाप्त ----