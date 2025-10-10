Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 October 2025: मित्र संबंध बल पाएंगे, अतिउत्साह व बहकावे में न आएं

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभता का सूचक बना हुआ है. सभी मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर प्रयासों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. कामकाजी संबंधों को बल मिलेगा. निरंतरता और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. मित्रता संवारने का भाव रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबकी मदद का भाव रखते हैं. सहज सहयोगी होते हैं. संवेदनशील व सजग होते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाना है. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. कौशल से काम लेंगे. मित्र संबंध बल पाएंगे. अतिउत्साह व बहकावे में न आएं.

मनी मुद्रा- कारोबारी प्रयास अपेक्षा से अच्छे बनेंगे. लाभ के विषय पक्ष में रहेंगे. साझीदारी और सहकारिता को बल मिलेगा. कामकाज में गति आएगी. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवरों को सहयोग मिलेगा. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते में सहजता बनाए रखेंगे. परिवार में सुख बढ़ेगा. अपनों के प्रति झुकाव रहेगा. भेंटवार्तां में जिद जल्दबाजी करने से बचें. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें. अनुकूलन रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में सभी का सम्मान रखेंगे. निजी बातों पर गंभीरता बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- अपनों को जोडे़ रखेंगे. विविध मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. एक दूसरे का साथ पाएंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- संसाधन बढ़ाएं. जल्द भरोसा न करें. निरंतरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----