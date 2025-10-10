scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 October 2025: करियर व्यापार में नपातुला जोखिम उठाएंगे, कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 10 October 2025: वरिष्ठों की मदद मिलेगी. मित्र सहयोगी रहेंगे. स्वजनों का समर्थन रहेगा. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करेंगे.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन इच्छाओं को बनाए रखने और उन्हें पूरा करने में मददगार है. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. अपनों से तालमेल संवारेंगे. तर्क बहस में आने से बचेंगे. कामकाजी प्रदर्शन अपेक्षानुरूप रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्थाप्रिय होते हैं. हर कार्य को बड़े सलीके और परफेक्शन से करते हैं. जिम्मेदारी को निभाते हैं. आज इन्हें अनुभव का लाभ उठाना है. सीख सलाह पर अमल रखेंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे. पेशेवर प्रयासों में गति बनाए रहेंगे. स्प्ष्टता बढ़ाएंगे. फोकस बढ़ाएंगे. मित्र सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में नपातुला जोखिम उठाएंगे. कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. पेशेवर जन साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, सीख सलाह अपनाएंगे 
आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे, विविध मामले संवरेंगे 
उधार के लेन-देन से बचेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे 
तेजी से आगे बढ़ेंगे, निजी मामले मजबूत रहेंगे 
कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा, उत्साह से काम लेंगे 
पर्सनल लाइफ- करीबियों की मदद करेंगे. संवाद प्रभावी बनाए रहेंगे. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. मित्र सहयोगी रहेंगे. स्वजनों का समर्थन रहेगा. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साज संवार पर बल पाएंगे. खानपान बढ़त पर रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लाल चंदन के समान

एलर्ट्स- वचन निभाएं. नियम से चलें. निर्देशों पर ध्यान दें.

