Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 10 October 2025: जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, सीख सलाह अपनाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सहज गति से कार्य साधने और आगे बढ़ने की नीति पर अमल करने का संकेतक है. बजट बनाकर खर्च करेंगे. कुशल प्रबंधक व प्रशासक की भूमिका में रहेंगे. कार्य व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. विविध प्रयासों में सहज बने रहें. कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. निजी मामलों में जल्दबाजी से बचें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से पद प्रतिष्ठा पाते हैं. बड़ा करने की भावना बनाए रखते हैं. आज इन्हें सुख सौख्य पर ध्यान देना है. सभी से समन्वय बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. क्षमाशील रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार के रुटीन बना रहेगा. व्यावसायिक अवसर बनेंगे. पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. साझीदारी के प्रयास गति लेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में अनुकूल वातावरण के प्रयास बनाए रखेंगे. अपनों के संग समय सुख साझा करेंगे. रिश्तों में सहज स्थिति रहेगी. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सीख सलाह अपनाएंगे. स्पष्टवादी रहेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगा. करीबियों की बातों को ध्यान से सुनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. भ्रम से बचेंगे. व्यवस्था बल पाएगी. श्रेष्ठ देने का प्रयास रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- बा्रइट व्हाइट

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. सहज रहें. नीतिगत कार्य करें.

