scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 10 October 2025: आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे, विविध मामले संवरेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 10 October 2025: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. विविध मामले संवरेंगे. पेशेवर स्पष्टता रखेंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सपनों को पंख देने वाला है. हर क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रबंधन प्रशासन से लाभ बढ़ेगा. व्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संबंधों में सहजता लाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बुद्धि विवेक के धनी होते हैं. आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं. आज इन्हे बड़ों की सलाह का आदर रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर रहेंगे. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखेंगे. उपलब्धियां बनाए रखेंगे. जीतने का जज्बा बढ़त पर रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन पर बल देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कामकाज उम्दा बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. विविध मामले संवरेंगे. पेशेवर स्पष्टता रखेंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उधार के लेन-देन से बचेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे 
तेजी से आगे बढ़ेंगे, निजी मामले मजबूत रहेंगे 
कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा, उत्साह से काम लेंगे 
अवसरों को भुनाएंगे, लाभ बढ़ाने का प्रयास रहेगा 
मूलांक 9 वाले सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजन से सुखद संवाद बनाए रहेंगे. रिश्तों पर जोर बना रहेगा. सभी के प्रति प्रेम स्नेह का भाव रखेंगे. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. प्रियजन संग आनंद का समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. खुशियों के प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वाभिमान बढ़ाए रखेंगे. भव्यता पर जोर देंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान में सहजता बढ़ाएंगे. मनोबल और उत्साह रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9  

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- तैयारी से आगे बढ़ें. विवाद से बचें. दिखावे में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement