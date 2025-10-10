Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 October 2025: उधार के लेन-देन से बचेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन उन्नति की राह को खोलने वाला है. व्यवस्था को मजबूती देंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों में गति बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में नीति नियम से चलेंगे. सभी का सहयोग बनाए रहेंगे. संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. पेशेवर मामलों में असरदार रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. धैर्य विश्वास से आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की अपनीयोजनाओं को गोपनीय रखने में विश्वास करते हैं. आज इन्हें लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास रखना है. व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता रखेंगे. आसपास अनुकूलन बना रहेगा. घर परिवार में आनंद रहेगा.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी. आर्थिक प्रयासों में निरंतरता बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. धैर्य दिखाएंगे. सहजता सजगता बनाए रहेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामलों में समर्थन बना रहेगा. व्यापार में सतर्कता रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखप्रद अवसर बनेंगे. मेलजोल बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. रिश्तेदारों का साथ रहेगा.
हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वास्थ्य सुधार लेगा. बड़प्पन बनाए रखें. व्यक्तित्व पर फोकस रखें. मनोबल बढे़गा. निजी विषय सुधार पाएंगे. व्यवस्था मजबूत रहेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7
फेवरेट कलर- गोमेद समान
एलर्ट्स- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. प्रलोभन में न आएं.