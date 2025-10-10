Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 October 2025: तेजी से आगे बढ़ेंगे, निजी मामले मजबूत रहेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है. पद प्रतिष्ठा और योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में शुभता बढ़ी रहेगी. रहन सहन भव्य बना रहेगा. संपर्क संवाद पर जोर रहेगा. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का चारित्रिक पक्ष मजबूत होता है. आत्मविश्वाव से अपना पक्ष रखते हैं. इन्हें आज उम्दा प्रदर्शन बनाए रखना है. सूझबूझ से सकारात्मकता बढ़ेगी. लंबित लक्ष्य साधेंगे. विभिन्न कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अनुभवियों से मिलकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर उपलब्धियां और लाभ बनाए रख सकते हैं. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था को बेहतर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सफलता पाएंगे. कला कौशल पर जोर बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक वातावरण रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की कहने में आगे रहेंगे. सहजता से बात रख पाएंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी मामले मजबूत रहेंगे. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न होंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. सहज प्रयासों में सफल रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण सुखद बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. कार्यगति बढ़ेगी. संबंधों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- सहज रहें. मित्रता और व्यवस्था पर बल दें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----