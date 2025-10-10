Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 10 October 2025: कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा, उत्साह से काम लेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 2 के लिए आकर्षक स्थिति बनाए रखेगा. भाग्य पक्ष सहयोगी होगा. घर में आनंद का वातवरण बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर सफलता पाएंगे. प्रेम और विनम्रता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. उत्साह से काम लेंगे. जिम्मेदारों के सलाह सानिध्य से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का दिलोदिमाग से एक होते हैं. भावनात्मक पक्ष प्रबल होता है. सबके लिए अच्छा सोचते हैं. इन्हें आज लक्ष्य पर ध्यान देना है. सहज सावधानी बढ़ाएंगे. संबंधों को साधेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य संवरेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलो में उन्नति और विस्तार की स्थिति रहेगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में सूझबूझ बढ़ाएं. फोकस बढ़ेगा. साहस और पराक्रम से पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. कामकाज में मनोवांछित लाभ पाएंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात अपनों से कहनें संकोच होगा. रिश्तों में धैर्य से काम लें. निजता पर जोर देंगे. विभिन्न मामलों में मित्र सहयोगी होंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. भेंटवार्ता में अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रियजनों और परिजनों से भेंट होगी. शुभ सूचना मिल सकती है.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान संवरेगा. व्यक्त्वि आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर बल देंगे. आत्म्विश्वास एवं आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- क्षमाभाव बनाए रखें. दखल से बचें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----