Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 10 October 2025: अवसरों को भुनाएंगे, लाभ बढ़ाने का प्रयास रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 10 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन अपेक्षित परिणाम देने वाला है. निजी और पेशेवर मामलों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता रखेंगे. सुनी बातों पर ध्यान न दें. दिखावे व बहकावे से बचें. साहस पराक्रम और उत्साह से कार्य करें. साख सम्मान बनाए रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सादगी और सौंदर्य दोनों का संतुलन बनाकर रखते हैं. प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आज इन्हें आशंकाओं से मुक्त रहना है. सहजता से कार्य करेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. अनुशासन पर बल देंगे. सृजनात्मकता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति तेज रहेगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. ढिलाई से बचें. अवसरों को भुनाएंगे. लाभ बढ़ाने का प्रयास रहेगा. आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. प्रेम पक्ष संवार पाएगा. मित्र मददगार रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा में असरदार रहेंगे. संबंधों में विश्वास बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावशाली होंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. सात्विकता रखें. सक्रियता से कार्य करेंगे. रहन सहन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- करीबियों से समन्वय रखें. वचन निभाएं. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----