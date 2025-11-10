Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 November 2025: सुखद सूचना मिल सकती है, बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे

नंबर 4- 10 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन व्यक्तिगत प्रयासों में सहजता बनाए रखने वाला है. पेशेवर कार्या में आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन में अनुशासन रखें. अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का दबाव बना रह सकता है. सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्य और बजट पर ध्यान देंगे. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सफलता के लिए अक्सर शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं. इससे कई बार उलझन में भी पड़ जाते है. आज इन्हें संबंध साधने हैं. सहकारिता का प्रयास रहेगा. परिवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज पर फोकस बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बने रहेंगे. लक्ष्य से नजर नहीं हटाएं. वाणिज्यिक पक्ष व्यवस्थित बना रहेगा. कामकाज में सहजता रखेंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में नियमितता व सूझबूझ बढ़ाएं. जोखिम लेने से बचें. विवेक विनमता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- स्नेहिल संबंधो में मिठास और ऊर्जा बनी रहेगी. प्रेम के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. भेंट चर्चा के लिए उचित अवसर का इंतजार करेंगे. सुखद सूचना मिल सकती है. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वयं पर भरोसा रखेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. जीवनशैली संवरेगी. खानपान पर ध्यान दें. नजरिया बड़ा रखें. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- भूरा

एलर्ट्स- स्पष्टवादिता बनाए रहें. नियमों पर ध्यान दें. वचन पालन बढ़ाएं.

