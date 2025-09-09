Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 September 2025: सहयोगियों का साथ मिलेगा, समर्थन का भाव रखेंगे

नंबर 4
9 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 4 के के लिए साधारण है. सहकार व सामंजस्य से आगे बढ़ते रहें. लाभ परिणाम औसत बने रहेंगे. सजगता सक्रियता से काम लेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वातावरण की अनुकूलता बनाए रखें. नए लोगों से सतर्कता बरतेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सामाजिक परंपराओं व बंधनों की अधिक परवाह नहीं करते हैं. स्वयं की सूझबूझ व रणनीति में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें बड़ों की आज्ञा बनाए रखना है. वाणी व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ा रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. सलाहकार से संवाद बनाए रखें.
मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति रहेगी. आफिस में अधिक समय देंगे. पेशेवर गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी. कार्य व्यापार में औसत परिणाम बनेंगे. रुटीन पर ध्यान दें. सूझबूझ से काम लें. प्रयोगधर्मिता और सावधानी बढ़ाएं. प्रभावशाली और सक्रिय रहेंगे. सहयोगियों का साथ मिलेगा. समर्थन का भाव रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- करीबियां से चर्चा में सहज रहें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तिगत चर्चाएं अनुकूल रहेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. संपर्क संवाद बना रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रिय समय देंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर रहेगा. अनुशासन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. जीवनशैली संवारें. रहन सहन संवारें.
फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8 9
फेवरेट कलर- गोेमेद समान
एलर्ट्स- नकारात्मकता से बचें. सफेदपोश ठगों से दूर रहें. हल्की बात न करें.