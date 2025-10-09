Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य समक्ष को बढ़ाए रखने वाला है. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य बनाए रहेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. समकक्षों का साथ रखेंगे. जीत का प्रतिशत मिश्रित रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. संकोच न दिखाएं. बड़ी सोच से काम लें. शनि अंक 8 के व्यक्ति सहनशील होते हैं. मौके पर बोलने में संकोच करते हैं और बाद में इसके लिए पछताते हैं. आज इन्हें कार्य व्यापार में सूझबूझ बढ़ाना ह. जल्दबाजी से बचें. करीबियों से बनाकर चलेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. अपनों का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में पूर्ववत् प्रभाव बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत साधारण रहेगा. सहजता व सावधानी बनाए रखेंगे. कार्य प्रबंधन पर संवार पर रहेगा. पेशेवरता और कार्यक्षमता संवारें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मित्रों के सहयोग से बेहतर कर दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में विनम्रता दिखाएंगे. रिश्तों में सुधार रहेगा. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों का साथ मिलेगा. संबंधों में सरलता बढ़ाएं. व्यक्तिगत विषय प्रभावशाली रहेंगे. मित्र वर्ग सहयोगी होगा. करीबी अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- घर में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. रहन सहन सरल रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर बल देंगे. मनोबल बनाए रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर्स- पीतांबरी

एलर्ट्स- रुटीन संवारें. व्यर्थ वार्तालाप से बचें. जल्द भरोसा न करें.

---- समाप्त ----