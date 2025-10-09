scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 7 वाले लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 9 October 2025: अधिकतर मामलों में आगे बढेंगे. वांछित परिस्थितियां बनी रहेंगी. सहज सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उम्मीदों को पंख लगाने में सहायक है. अधिकतर मामलों में आगे बढेंगे. वांछित परिस्थितियां बनी रहेंगी. सहज सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में नियमों का पालन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषय बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्था के अच्छे अनुपालक होते है. महत्वपूर्ण सहयोगी व मित्र होते हैं. आज इन्हें हर्ष आनंद के अवसर प्राप्त होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उूर्जा उत्साह और पहल रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. करियर कारोबार में तालमेल बढ़ा हुआ रहेगा.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक तेजी से सुधार पाएगा. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. पेशेवरों भरोसा बढ़ाएंगे. संतुलित गति से लक्ष्य साधेंगे. योजनानुसार सक्रियता बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस बना रहेगा. बड़प्पन की सोच रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.घर में अनुकूलन का वातावरण रहेगा. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. विनम्रता रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. सक्रियता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. संतुलित व्यवहार रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- सात्विकता बनाए रहें. जोखिम से बचें. नकारात्मक सोच त्यागें.
 

