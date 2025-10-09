Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 4 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयासों में गति बनाए रखने वाला है. सफलता का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा. कारोबार में उचित परिणाम बनाए रहेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. करीबियों के साथ सहयोग बढ़ाएं. अपनों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश बनाए रहें. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखें. वाद विवाद और बहस में न आएं. राहु के अंक 4 के व्यक्तिं तर्कपूर्ण सोच रखते हैं. समझदारी से निर्णय लेते हैं. संपर्क संवाद अच्छा होता है. आज इन्हें अनुशासन पर जोर रखना है. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण भरोसेमंद रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली बने रहेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. कामकाजी प्रदर्शन में बढ़ेगा. पेशेवर मामलों में तेज गति से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. बड़प्पन रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा संवरेगी. उपलब्धि अर्जित करेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. नेतृत्व पर जोर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधो में मतभेद उभर सकते हैं. रिश्तों में सहजता रहेगी. सबका विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक स्पष्ट रहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएं. निजी संबंध संवारें. प्रेम स्नेह बना रहेगा. भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. मित्र वर्ग से भेंट होगी. बहस विवाद में न पड़ें. ढिलाई अनदेखी से बचें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहयोग का भाव बढ़ाए रखें. मनोबल बनाए रहेंगे. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. सहज व्यवहार रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पूर्ववत् रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- जल्दबाजी छोड़ें. जोखिम न उठाएं. अतिभरोसे से बचें.

