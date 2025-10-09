Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. निर्णय पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उत्साह दिखाएंगे. निजी मामलों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. उत्साह और अनुकूलता बढ़ाए रखेंगें. वाणिज्यिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को साधेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति चर्चा में गंभीर होते हैं. सभा में प्रमुख स्थान पाते हैं. आज इन्हें संवाद संपर्क बढ़ाने पर जोर देना है. व्यवहार में बड़प्पन व सामंजस्यता रखें. संरक्षण का भाव बढ़ाएं.. मित्रों व समकक्षों का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यविस्तार में रुचि बनाए रखेंगे. संरक्षण व समर्थन का भाव रहेगा. व्यापारिक लेनदेन में बेहतर रहेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. बेहतर रुटीन व सूझबूझ से कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे. प्रयोग धर्मिता में सतर्कता बढ़ाएंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ी रहेगी. निजता पर जोर बना रहेगा. निजी चर्चाएं पक्ष में बनेंगी. प्रियजन समय देंगे. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. संपर्क संवाद बना रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखें. स्वजनों संग समय बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. सबका साथ और विश्वास बढ़ेगा. खानपान व स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- जिद न करें. अहंकार में न आएं. बड़प्पन रखें. ढिलाई न दिखाएं

---- समाप्त ----