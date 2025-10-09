Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितलाभ को बेहतर बनाए रखेगा. कामकाजी मामलों में सबका सहयोग बना रहेगा. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. कामकाजी अहसजताएं कम होंगी. जिम्मेदारों से प्रभावित रहेंगे. सरलता से कार्य साधेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति तर्क से अधिक कलात्मक पक्ष पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें बड़ों का साथ बनाए रखना है. नीति नियम का पालन बढ़ाएंगे. निजी संबंधों में शुभता रहेगी. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में सक्रियता रखेंगे. कला कौशल और संपर्क संवाद से लाभ बनाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पूर्वाग्रह से बचें. आत्मनियंत्रण पर जोर दें. व्यवस्था बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में पहल व उत्साह रखेंगे. रिश्तों में रुचि बढ़ेगी. बात साझा करने में पहल से बचेंगे. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बन सकते हैं. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रियजन की खुशी का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- अनुभव का लाभ उठाएं. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. खानपान में सुधार होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. साज सज्जा में रुचि रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. संवेदनशीलता बनाए रहें. भावुकता में न आएं.

