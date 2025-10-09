Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ फलकारक है. अधिकांश मामले पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. तैयारी और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे. चहुंओर लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में प्रबंधन की सूझबूझ होती है. महान लीडरशिप के गुण बनाए रखते हैं. सत्ता शासन में सबका भरोसा पाते हैं. आज इन्हें उल्लेखनीय कार्यां में रुचि बढ़ाना है. पेशेवर परिणामों में उत्साहित रहेंगे. इच्छित सफलता संभव है. कार्यगति तेज रहेगी. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे.



मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. प्रदर्शन उम्दा रहेगा. वांछित परिणाम मिलेंगे. उत्साह से काम लेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. उूर्जावान बने रहेंगे. पेशेवर संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- करीबियों की इच्छाओं व भावनाओं का आदर करेंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबको जोड़ने में सफल होंगे. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहभागिता व सामर्थ्य बढ़ेगी. अतिथि आगमन होगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. निजी हितों का ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर- गोल्डन

एलर्ट्स- कमतरों से दूर रहें. विनय विवेक बनाए रखें. अफवाह से बचें.

---- समाप्त ----