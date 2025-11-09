Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 November 2025: मित्रों का सहयोग रहेगा, व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 9 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए औसत फलकारी है. घर परिवार में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. रिश्तों व पारिवारिक संबंधों मे ंसहजता रहेगी. कामकाजी वातावरण में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सजगता सक्रियता से काम लेंगे. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रहें. जरूरी संदेश प्राप्त होंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों में आसपास की गतिविधियों को समझने और उनका मूल्यांकन करने की गहरी क्षमता होती है. जोखिम के प्रयासोंको बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क बढ़ाने पर जोर देना है. व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा.
मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सूझबूझ और सहजता से आगे बढ़ते रहें. अच्छे सलाहकार व सहयोगी साथ रखें. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. वातावरण संवारेंगे. लाभ विस्तार में पूर्ववत् स्थिति रहेगी. व्यापार में सहकार से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता में सतर्कता बढ़ाएंगे. प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण का भाव रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- चर्चा में स्पष्टता रहेगी. रखेंगे. भेंटवार्ता सामान्य बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं. संपर्क संवाद सहज बना रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखें. स्वजनों संग समय बिताएं. प्रिय समय देंगे. निजता पर जोर रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- मित्रों का साथ बना रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. संवेदनशीलता बढ़ाएं. खानपान में व्यवस्थित बने रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ें.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर- गोमेद
एलर्ट्स- कमतर बातों को अनदेखा करें. संतुलन बनाए रखें. विनम्रता
बढ़ाएं.