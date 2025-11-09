scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 9 November 2025: योजनानुसार सक्रियता बनाए रखेंगे, समकक्षों पर भरोसा बढ़ेगा

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 9 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभता और संवार को बनाए रखने वाला है. चहुंओर अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. मित्रों व वरिष्ठों से भरपूर सहयोग मिलेगा. साझा भावना से कार्य करेंगे. उल्लेखनीय मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस होगा. महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं. छोटी बातों में नहीं उलझते हैं. आज इन्हें प्रतिभा संवारने पर जोर देना है. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. पहल बनाए रखें. संकोच बना रहेगा. भव्यता पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में नवाचार बढ़ाएंगे. इच्छित शुरूआत कर पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कारोबार में क्षमता से बेहतर रहेंगे. तेज गति से लक्ष्य साधेंगे. योजनानुसार सक्रियता बनाए रखेंगे. समकक्षों पर भरोसा बढ़ेगा. 

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनों और परिजनों स्पेस देने का भाव रहेगा. बेहतर रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. विनम्रता बनाए रखेंगे. विश्वास रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सक्रियता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. नियंत्रित व्यवहार रखेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- नियम पालन रखें. अनुपालन अनुशासन बढ़ाएं. अफवाह में न आएं.

